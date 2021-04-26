В Брянске бухгалтер ТСЖ украла 1,5 миллиона рублей. В суде установили, что с мая 2016 по декабрь 2018 года женщина, пользуясь служебным положением, присвоила себе наличные денежные средства, переданные собственниками квартир в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг. Также она, используя интернет-банкинг, перечислила под видом премий работникам товарищества на находящуюся в ее пользовании банковскую карту деньги. Их она присвоила. Злоумышленница своими действиями причинила товариществу имущественный вред на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

- Виновную приговорили к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с нее ущерба на сумму более 848 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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