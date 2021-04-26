Жителя Брянска оштрафовали за экстремистский комментарий в соцсети. Во время прокурорской проверки установили, что 14 августа 2020 года мужчина находился на работе. Он зашел с мобильного телефона в интернет и прокомментировал одну из публикаций сообщества. Комментарий содержал признаки возбуждения вражды, ненависти, по отношению к группе лиц, выделенной по национальному признаку.

- На мужчину завели административное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - По результатам его рассмотрения виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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