В Злынковском районе в ДТП с пьяным водителем иномарки пострадала 16-летняя пассажирка. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Злынковском районе в ДТП пострадал водитель и 16-летняя пассажирка. Пьяный водитель иномарки съехал на обочину и врезался в препятствие. Авария произошла 25 апреля около 09.45 на седьмом километре дороги Злынка-Кожановка.

По предварительной информации, пьяный 26-летний водитель автомобиля «Форд» ехал со стороны Злынки в сторону села Кожановка. Он не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину и врезался в препятствие.

- В результате ДТП 26-летний водитель получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – А 16-летняя пассажирка - ушиб шейного отдела позвоночника, сотрясение головного мозга. Пострадавших отпустили с назначением лечения.

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