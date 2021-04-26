В Брянске на Бежицкой в ДТП пострадали 16-летний мотоциклист и 17-летняя пассажирка

Вечером 25 апреля в Брянске на Бежицкой в ДТП пострадали двое подростков. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Брянске на Бежицкой в ДТП пострадали двое подростков. Стали известны подробности аварии с участием мотоциклиста, которое произошло вечером 25 апреля в Брянске на улице Бежицкой. ДТП случилась около 20.45.

По предварительной информации, 27-летний водитель автомобиля «Шевролет Лачетти» ехал от обочины со стороны улицы Крахмалева в сторону улицы Объездной. Он врезался в мотоцикл, которым управлял 16-летний парень.

- Во время ДТП водитель мотоцикла получила перелом правого бедра, перелом левой руки, – сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. - 17-летняя пассажирка мотоцикла получила перелом 5-7 грудного позвонка, вывих пальца на левой руке. Их госпитализировали.

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