В Брянской области потушили два десятка природных пожаров за сутки

21 ландшафтный пожар зарегистрировали в Брянской области за последние сутки - воскресенье, 25 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России по Брянской области.

В отчетный период произошло 12 техногенных пожаров. В основном, горели частные жилые дома и хозяйственные постройки. Причины ЧП и размер материнского ущерба установят эксперты.

Напомним, крупный пожар минувшего дня - в котельной на улице Анри Барбюса в Фокинском районе Брянска. Возгорание произошло в дневное время. Его причиной явились работы на резервных трубах теплотрассы.

А вот на ликвидацию последствий ДТП и изъятие взрывоопасных предметов в воскресенье, 25-го, спасатели не выезжали. Не было и происшествий на воде.