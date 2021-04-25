В Брянске разыскивают 37-летнюю Татьяну Савиночкину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В Брянске разыскивают Татьяну Александровну Савиночкину (Рощину) 1983 года рождения. Она ушла в неизвестном направлении из дома в Володарском районе еще 18 апреля 2021 года. Женщина нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавая, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. Была одета в темно-зеленый пуховик и черные полуботинки.

Если вы обладаете информацией о пропавшей, просьба сообщить об этом на телефон горячей линии отряда «ЛизаАлерт» - 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.

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