В центре Брянска появилась вафельная разметка

Фото: группа «Подслушано Брянск» в vk.com.

В Советском районе Брянска появилась вафельная разметка. Ее нанесли на площади Карла Маркса в непосредственной близости от Круглого сквера и областной думы, сообщили пользователи социальной сети.

Новшество вызвало недоумение у жителей областного центра. Ведь вафельную разметку обычно наносят на крупных перекрестках с интенсивным движением и светофорами. Участок площади Карла Маркса никак не подходит под данное описание.

Возможно, таким образом власти захотели избавить центр города от многочисленных припаркованных здесь автомобилей. К слову, площадь Карла Маркса давно уже превратилась из центральной площади в одну большую парковку. Здесь на целый день оставляют свои машины работники близлежащих организаций и учреждений.

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