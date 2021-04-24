Брянские футболисты проиграли со счетом 2:0 команде «Балтика»

Футбольная команда «Динамо Брянск» проиграла в выездном матче калининградской команде «Балтика». Матч состоялся в субботу, 24 апреля, в Калининграде. 38 тур Олимп-Первенства ФНЛ завершился со счетом 2:0, сообщили в официальной группе футбольного клуба «Динамо Брянск».

Следующую игру брянские футболисты проведут на своем поле 28 апреля. Матч с московским «Велесом» начнется в Брянске на стадионе «Динамо» в 18.00.

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