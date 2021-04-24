В Брянской области разыскивают 59-летнего Геннадия Артюшина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт".

В Брянской области разыскивают Геннадия Николаевича Артюшина 1961 года рождения. Он ушел в неизвестном направлении из дома в поселке Нетьинка Брянского района 21 апреля. Мужчина нуждается в медицинской помощи, рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, голубые глаза. Предположительно был одет в черную куртку и черные сапоги.

Если вы располагаете сведениями о пропавшем, позвоните на телефон горячей линии поискового отряда «ЛизаАлерт» - 8-800-700-54-52 или в полицию: 02, 102.

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