В Брянской области 70 процентов заболевших коронавирусом живут в районах, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

– Заболеваемость держится за счет муниципальных образований, а не областного центра, – сказала на заседании оперштаба главный санитарный врач региона Людмила Трапезникова.

При этом хоть выраженного снижения заболеваемости и не происходит, в Роспотребнадзоре ситуацию с распространением коронавируса на Брянщине назвали стабильной.

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