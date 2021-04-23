В Новозыбкове директора магазина осудят за «чернобыльскую» аферу

Передано в суд уголовное дело, фигуранткой которого является директор продовольственного магазина из брянского города Новозыбков. Женщину обвиняют в мошенничестве при получении выплат, сообщают в пресс-службе облпрокуратуры.

Фигурантке дела 36 лет.

По версии следствия, женщина в июле прошлого года обратилась в отдел социальной защиты населения Новозыбкова. Она заявила, что в течение двух недель находится в неоплачиваемом работодателем отпуске. А значит имеет право на получение денежной компенсации - в соответствии с Законом «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». По факту же горожанка продолжала работать и получать зарплату.

Тем не менее, на основе заявления обвиняемой выплатили из федерального бюджета больше 40 тысяч рублей.

- Причиненный ущерб жительница Новозыбкова возместила добровольно в полном объеме, - рассказывают в надзорном ведомстве. - Потому ей грозит наказание в виде штрафа в размере до 60 тысяч рублей.

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