В Брянске за неделю поймали 12 безмасочников

В Брянске на безмасочников с 19 по 23 апреля составили 12 протоколов. Соблюдение масочного режима проверили в магазинах, кафе, салонах красоты и торговых центрах. Полицейские и представители администрации осмотрели 277 предприятий.

А в пятницу, 23 апреля, поймали пять безмасочников. На них также составили протоколы.

- Полицейские выписали по два административных документа в Бежицком и Фокинском районах и одни в Володарском, - сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации. - Нарушителями масочного режима оказались повар «Шашлычной», продавцы «Цветов» и мясного павильона, а также два покупателя торгового центра «Европа». В Советском районе обошли 15 предприятий. Там нарушений не выявили.

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