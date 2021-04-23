Житель Унечского района на три года отправится в колонию строгого режима за кражу. В суде установили, что 35-летний мужчина в начале октября 2020 года помог раньше незнакомой пожилой женщине донести сумки до дома. Он и потом продолжал помогать ей в быту. Однажды, воспользовавшись тем, что за ним никто не смотрит, он украл из шкафа ее кошелек с деньгами в сумме больше девяти тысяч рублей.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, говорят в пресс-службе прокуратуры брянской области. - Посчитав приговор чрезмерно суровым, осужденный подал апелляционную жалобу. Апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила приговор без изменения, а жалобу не удовлетворила.

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