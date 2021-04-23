В Брянской области 24 апреля ожидают мокрый снег.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Брянской области 24 апреля прогнозируют мокрый снег. Днем воздух прогреется от плюс 3 градусов до плюс 5. Ночью похолодает от минус 1 градуса до плюс 4 градусов, сообщают в Брянском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ветер подует в в западном направлении со скоростью 8-13 метров в секунду. Днем порывы могут достигать от 15 до 18 метров в секунду.
На улице при сильном ветре брянцам советуют держаться подальше от деревьев, неустойчивых и хрупких конструкций. Также возле них не рекомендуют парковать машины.
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