Известный брянский лыжник Александр Большунов женился. Его супругой стала Анна Жеребятьева, также спортсменка. О радостном событии пара сообщила в социальных сетях в пятницу, 23 апреля.

Пост оставила на своей страничке в «Инстраграм» Анна. Его девушка проиллюстрировала фотографией. И подписала «M&М» (вероятно, мистер и миссис). На заднем плане – Мещанский отдел ЗАГС города Москвы.

Само торжество по случаю свадьбы запланировано на субботу, 24-го.

Супругам по 24 года. Оба - лыжники. Александр - чемпион мира в скиатлоне и дважды обладатель «Большого хрустального глобуса». Анна же в 2017-м победила в эстафете среди юниоров на чемпионате мира, а в 2019-м стала лучшей на аналогичном молодежном турнире. Познакомились молодые люди на сборах.

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