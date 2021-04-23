В Брянске водитель «Киа» сбил 54-летнюю горожанку на «зебре»

В Брянске иномарка «Киа» сбила 54-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нереализуемой «зебре». Случай произошел в Володарском районе 22 апреля, сообщают в городском отделе ГИБДД.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью в травмпункт Володарского района. А оттуда о происшествии доложили правоохранителям.

По факту инцидента сотрудники Госавтоинспекции провели проверку.

- Предварительно установили, что ДТП случилось примерно в 12.04 на улице Мичурина, - рассказывают в ГИБДД. - 64-летний водитель «Киа Спортейдж» двигался со стороны улицы Суворова в сторону улицу Никитина. Пострадавшая в этот момент переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.

У горожанки медики диагностировали многочисленные ушибы и растяжение связок левого коленного сустава.

Кстати, всего за сутки – четверг, 22-е – в регионе зафиксировали четыре ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили четыре человека.

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