Житель брянской деревни Высокое изнасиловал и поджег соседку. Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Унечском районе Брянской области ранее судимого 23-летнего молодого человека обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, ночью 21 апреля он проник в дом к своей соседке, расположенный в селе Высокое. Обвиняемый совершил с ней половое сношение с применением насилия, а затем, чтобы скрыть следы тяжкого преступления и причинения смерти потерпевшей, облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. После скрылся с места происшествия.

Женщине удалось потушить огонь, но с полученными телесными повреждениями ее доставили в медицинское учреждение.

- Задержанному лицу предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по брянской области. - Следователи ходатайствуют перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».