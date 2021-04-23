От коронавируса в Брянской области умерли еще два человека

В Брянской области еще два человека умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в пятницу, 23 апреля. Общее число жертв ковида на Брянщине достигло 303.

За сутки 84 пациента победили коронавирус. Общее количество вылечившихся теперь составляет 36764.

По последним данным, в Брянской области зарегистрировано 37624 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 81. Сейчас наш регион занимает 39 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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