В Брянске пострадавшую в ДТП женщину возле «Линии» госпитализировали с ушибом мозга

В Брянске пострадавшую в ДТП женщину 22 апреля в Фокинском районе возле остановки «Линия» госпитализировали. Медики диагностировали у нее ушиб головного мозга, сообщили в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, ДТП произошло коло 7 часов вечера. 47-летний водитель автомобиля «Шкода» сбил 35-летнюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу при выключенном светофоре.

Пострадавшая получила ушибы мозга, грудной клетки, легких.

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