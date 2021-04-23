В брянском Погаре местный житель не платил алименты и угрожал расправой своей матери

В брянском Погаре осудили местного жителя за неуплату алиментов и угрозу расправой своей матери. В суде установили, что мужчина с 2018 года не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, несмотря на имеющееся решение суда. В июле 2020 года его привлекли к административной ответственности. Только судебное решение на него никак не повлияло, алименты он по-прежнему не платил.

Кроме того, 27 декабря 2020 года, будучи пьяным, он дома во время словесной ссоры со своей матерью пригрозил ей убийством. При этом мужчина схватил кухонный нож.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к девяти месяцам лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Приговор суда не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».