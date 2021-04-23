В Фокино ищут пропавшего 31-летнего Валерия Ермакова

Фото: "Лиза Алерт" Брянск".

В брянском городе Фокино и Дятьковском районе ищут пропавшего 31-летнего Валерия Ермакова. Мужчина ушел из дома 11 апреля. С тех пор родные не знают, где он находится. Пропавший нуждается в медицинской помощи, пишут в группе поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Приметы Валерия Ермакова: рост 163 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы, черную кепку, обут - в серые кроссовки.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-70-54-52