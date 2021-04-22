Генеральная уборка без свалок

Фото: АО «Чистая планета».

Управляющие компании обязаны сами обеспечить вывоз спиленных веток и опавшей листвы, собранной после субботников.

В регионе массово проходят уборки придомовых территорий в рамках месячника по благоустройству. В связи с этим фактический объем отходов на контейнерных площадках вырос в три раза. При этом, как отмечают сотрудники службы экологической безопасности регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области, увеличилось количество нарушений правил благоустройства со стороны управляющих компаний:

- В соответствии с законодательством, вывоз веток после проведения опиловки и омоложения растительных насаждений входит в обязанность управляющих компаний и ТСЖ. Навалы веток, образованные недобросовестными управляющими компаниями и оставленные прямо на территории МКД, приводят к образованию несанкционированных свалок, куда местные жители начинают бросать пакеты с мусором, твердые коммунальные и даже строительные отходы. Наши контролеры ежедневно объезжают контейнерные площадки, придомовые территории и фиксируют нарушения природоохранного законодательства. Всю информацию несанкционированных свалках, которые мы выявили в том числе и во дворах и на контейнерных площадках, находящихся на территории многоквартирных домов, передаем в администрации районов, надзорные и правоохранительные органы, - рассказал начальник отдела экологической безопасности АО «Чистая планета» Дмитрий Телешов.

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области напоминает, что контейнеры для твердых коммунальных отходов и вторсырья не предназначены для сбора листвы, веток и порубочных остатков деревьев! В соответствии с действующим законодательством, вывоз растительных отходов производится по отдельному договору. Заключить договор на вывоз этих отходов можно, позвонив по телефону: 8 (4832) 606-444.