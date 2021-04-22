Инвестиционный форум «РОССИЯ ЗОВЕТ!» стал лауреатом международной премии Global Brands Awards

Фото: "ВТБ".

12-й Ежегодный Инвестиционный форум ВТБ Капитал «РОССИЯ ЗОВЕТ!», состоявшийся 29-30 октября 2020 года, стал одним из победителей международной премии Global Brands Awards журнала Global Brands Magazine в двух номинациях: «Лучший инвестиционный форум в регионе EMEA» и «Лучшая конференция по связям с инвесторами в регионе EMEA».

Первый день форума, который носил название «Глобальные вызовы, собственные решения», был посвящен обсуждению текущего состояния мировой и российской экономики в период пандемии. Во время пленарной сессии Президент России Владимир Путин провел диалог с иностранными бизнесменами и инвесторами и ответил на вопросы 18 представителей международного бизнес-сообщества. Во второй день состоялись сессия ВТБ Капитал Инвестиции «Горизонты инвестирования в постпандемийный период» и сессия «Пандемия и технологии безопасного будущего», в которых приняли участие ведущие мировые эксперты. Прямые трансляции мероприятия в интернете и на ТВ посмотрели более 3 млн человек, в основном из России и Европы. В общем форум собрал участников и зрителей из 104 стран мира.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Прошлый год стал годом вызовов для бизнеса, инвесторов и людей. Россия достойно встретила экономические трудности, и не последнюю роль в этом сыграла открытость и готовность к диалогу государства, предпринимателей и инвесторов. ВТБ быстро перестроился под требования пандемийного времени и в обновленном формате предоставил уже ставшую традиционной площадку для встречи российского и международного бизнеса. Форум прошёл онлайн и вызвал живой интерес у бизнес-сообщества в России и за рубежом».

Премия Global Brands Awards, учрежденная в 2013 году, направлена на поощрение достижений компаний во всем мире в таких областях, как финансы, образование, гостиничный бизнес, стиль жизни, автомобили и технологии, аспекты обслуживания, аспекты производительности, брендинг. Организаторы премии ежегодно отмечают лидеров рынка: уникальная методология основана на оценке результатов бизнеса, качества продуктов и услуг, а также отношения клиентов к бренду компании. Для определения финалистов организаторы проанализировали значительный объем данных из различных источников о деятельности более 3000 компаний.

Журнал Global Brands Magazine, основанный в 2013 в Великобритании, является одним из ведущих онлайн-журналов, публикующих мнения и новости, связанные с различными брендами по всему миру. Журнал представляет собой источник информации из разных отраслей, в котором содержатся самые свежие новости, обзоры, мнения и опросы ведущих мировых брендов. Онлайн-версию читают более чем в 200 странах с тиражом более 100 000 экземпляров.

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