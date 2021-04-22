Брянские осужденные вышли на уборку улиц

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянске со 2 апреля по 7 мая проходит месячник по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки. К уборке улиц подключились и осужденные, приговоренные к исправительным работам, рассказали в УФСИН России по Брянской области.

– Осужденные к исправительным работам выполняют работы, связанные с покраской остановочных комплексов, металлических ограждений дорог и бордюрного камня, – сообщили в пресс-службе ведомства. – Осужденные занимаются очисткой дорог от песка, приводят в порядок тротуары и газоны. В канун государственных праздников особое внимание уделяется уборке памятных мест города.

В Советском районе Брянска на учете состоят 18 человек. Они отбывают наказание в городском дорожном управлении. Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции контролируют качество работ и проводят с осужденными воспитательные беседы.

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