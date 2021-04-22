В брянском гипермаркете поймали вора

В Бежицком районе Брянска в гипермаркете, расположенном в Московском микрорайоне, поймали вора. По сигналу «Тревожной кнопки» выехали сотрудники Росгвардии.

Неизвестный похитил товары и скрылся, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. По горячим следам задержали подходящего под описание мужчину с украденным. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель.

Правонарушителя передали сотрудникам полиции. По данному факту проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».