В Выгоничском районе водитель легковушки сбил 77-летнюю женщину

В Выгоничском районе водитель легковушки сбил пешехода. ДТП произошло 21 апреля около 10.25 на улице Больничной.

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2747»при движении задним ходом, сбил 77-летнюю женщину. Она стояла на обочине.

- Во время ДТП женщина получила черепно-мозговую травму, рваную рану верхней губы, ушиб грудной клетки, закрытый перелом кости правой кисти, закрытый перелом четвертого и пятого пальцев правой ноги, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ее госпитализировали.

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