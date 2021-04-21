В Брянске ограничат парковку на Кургане Бессмертия. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на Кургане Бессмертия 22, 27, 29 апреля и 4 мая с 14.00 до 18.00 ограничат парковку автомобилей. Это связано с репетициями торжественного марша пеших парадных расчетов Брянского гарнизона, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Исключение сделают лишь для машин оперативных служб и специальных автомобилей отдела Государственной Федеральной службы России.

Напомним, генеральная репетиция Парада Победы состоится 7 мая. Торжественный марш пройдет 9 Мая по проспекту Ленина.

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