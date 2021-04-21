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Общество21 апреля 2021 17:54

В Советском районе Брянска на кольце столкнулись легковушка и такси

Фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Советском районе Брянска на кольце столкнулись легковушка и такси. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска на кольце столкнулись легковушка и такси. Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

В Советском районе Брянска на кольце, на улице Фокина, столкнулись такси и легковой автомобиль. Фотографии очевидцы опубликовали в соцсетях в одной из групп.

На снимках видно, что автомобили получили повреждения. О подробностях ДТП и пострадавших официальной информации пока нет.

Фото: Фото: "ЧП и ДТП Брянск", vk.com.

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