Брянскую управляющую компанию заставили убрать стихийную свалку

Фото: Центр управления регионом.

В Брянске во дворе дома №65 по проспекту Ленина убрали стихийную свалку, которая находилась рядом с прогулочной территорией и детской площадкой. На горы мусора пожаловались жители дома в социальных сетях, рассказали в центре управления регионом.

Жалобу горожан передали в городскую администрацию. Специалисты профильных комитетов внесли управляющей компании предписание с требованием устранить нарушение. Только после этого придомовую территорию очистили от мусора.

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