ВТБ Лизинг фиксирует рост интереса к автомобилям со вторичного рынка

Фото: ВТБ.

В 1 квартале 2021 года ВТБ Лизинг передал клиентам на 17% больше автомобилей б/у, чем за аналогичный период предыдущего года. Сильнее других на вторичном рынке, в 2,5 раза, вырос интерес клиентов компании к лизингу грузового автотранспорта. Общий объем продаж подержанных машин в РФ в первом квартале этого года вырос на 3,3%, до 1,2 млн штук, подсчитал «Автостат».

У ВТБ Лизинг наибольший рост продаж подержанных автомобилей с начала 2021 года пришелся на март (67%), тогда как в феврале он был не таким значительным (7%), а в январе и вовсе демонстрировал сильную отрицательную динамику (-30%).

За год значительно расширилась география клиентов компании, которые стали брать в лизинг подержанные автомобили. Количество регионов, где состоялись передачи б/у транспорта, увеличилось на треть - с 36 до 42. Больше всего таких машин в январе-марте клиенты ВТБ Лизинг брали в Москве (23%) и Санкт-Петербурге (10%), а самую сильную динамику спроса (продажи выросли кратно) показали Набережные Челны, Нижний Новгород, Казань, Тула, Краснодар, Смоленск, Белгород и Курган.

Самыми популярными марками среди подержанных автомобилей у клиентов ВТБ Лизинг в первом квартале 2021 года стали Mercedes-Benz с долей 19% в объеме переданных транспортных средств из этого сегмента, Volvo (15%), Schmitz (8%), Scania и КАМАЗ (по 7%). При этом по сравнению с первым кварталом 2020 года лидер этого рейтинга не изменился, тогда как Volvo, Schmitz, Scania и КАМАЗ кратно нарастили продажи на вторичном рынке, что позволило им подняться в топ самых востребованных у клиентов компании машин со вторичного рынка.

«В начале этого года мы наблюдаем со стороны наших клиентов значительный рост спроса на автомобили со вторичного рынка. Особенно сильно заметна эта динамика в сегменте грузовых автомобилей, стоимость которых значительно выше, чем у легковых машин и легкого коммерческого транспорта. Мы связываем эту тенденцию с продолжающимся ростом цен на новые машины, а также с их дефицитом на стоках у автодилеров. В этих условиях вторичный автомобильный рынок становится более привлекательным каналом для пополнения корпоративных автопарков, чем ранее», - прокомментировал директор по продажам продуктов автолизинга ГК ВТБ Лизинг Артем Киселев.

Лицензий №1000.

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