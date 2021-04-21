В Брянской области суд отказал мошеннику в досрочном освобождении

В Клинцовском суде Брянской области отказали в условно-досрочном освобождении 29-летнему осужденному.

В мае 2018 года его Нагатинским районным судом Москвы приговорили к пяти годам лишения свободы за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере.

В суде установили, что молодой человек в составе организованной группы, под видом торгового представителя обманывал людей при покупке ими автомобилей. Своим мошенничеством он причинил им ущерб больше восьми миллионов рублей.

- Суд с учетом позиции прокуратуры отказал в удовлетворении заявленного осужденным ходатайства,- сообщили в пресс-службе Брянской областной прокуратуры. – Основанием послужило то, что осужденный не предпринимал достаточные меры к возмещению причиненного преступлением ущерба. Постановление суда в законную силу не вступило.

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