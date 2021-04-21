В Выгоничском районе забытый ключ в двери привлек вора

В Выгоничском районе у забывшего в замке ключ жителя деревни Косилово из дома украли музыкальную колонку. По факту пропажи мужчина обратился в полицию.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Выяснили, что хозяин, уходя из дома, забыл вытащить ключ из замочной скважины. Это и привлекло злоумышленника.

Полицейские задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя. На допросе он во всем признался.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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