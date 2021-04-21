«КАМЕННАЯ СКАЗКА» вновь в БРЯНСКЕ!

«Каменная сказка» будет проходить по адресу: Брянский областной музейно-выставочный центр (в здании Художественного музея), ул. Емлютина д. 39.

Здесь можно приобрести необычные подарки на любой вкус и бюджет.

Выставка-продажа «Каменная Сказка» - это десятки участников со всей страны, которые представят свои коллекции.

– самоцветы и минералы, украшения и талисманы, сувениры и другие авторские изделия из разных стран;

– прямое общение с производителями, мелкий ремонт и подгонка украшений по вашим запросам;

– это красиво, интересно и познавательно.

Выставка работает с 11.00 до 19.00, последний день - до 16.00.

Приходите, Вас ждет широкий ассортимент украшений и сувениров!

Заходите в группы ВК

https://vk.com/vksput

и Инстаграммhttps://www.instagram.com/kamennayaskazka_putevoditel/

Всем подписчикам – бесплатный вход в любом городе!

реклама 0+