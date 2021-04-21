«КАМЕННАЯ СКАЗКА» вновь в БРЯНСКЕ!

«Каменная сказка» будет проходить по адресу: Брянский областной музейно-выставочный центр (в здании Художественного музея), ул. Емлютина д. 39.
Здесь можно приобрести необычные подарки на любой вкус и бюджет.
Выставка-продажа «Каменная Сказка» - это десятки участников со всей страны, которые представят свои коллекции.
– самоцветы и минералы, украшения и талисманы, сувениры и другие авторские изделия из разных стран;
– прямое общение с производителями, мелкий ремонт и подгонка украшений по вашим запросам;
– это красиво, интересно и познавательно.
Выставка работает с 11.00 до 19.00, последний день - до 16.00.
Приходите, Вас ждет широкий ассортимент украшений и сувениров!
Заходите в группы ВК
и Инстаграммhttps://www.instagram.com/kamennayaskazka_putevoditel/
Всем подписчикам – бесплатный вход в любом городе!
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