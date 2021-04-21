Бывшего директора брянского предприятия осудят за невыплату компенсации работнику

Бывшего директора брянского предприятия будут судить за невыплату компенсации работнику за неиспользованный отпуск.

Во время прокурорской проверки выяснили, что с февраля 2017 года по январь 2020 года 63-летняя женщина, будучи генеральным директором ООО «Гурман», не выплачивала работнику компенсацию за неиспользованный отпуск. Образовалась задолженность больше 18,6 тысяч рублей.

- Уголовное дело направили в Фокинский районный суд Брянска для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

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