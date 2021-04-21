Двух жителей Белых Берегов осудят за жестокое убийство односельчанина

Двух жителей брянского поселка Белые Берега осудят за жестокое убийство односельчанина. По версии следствия, в июле 2020 года двое мужчин 63-х и 39-ти лет выпивали вместе с общим знакомым. Из-за личной неприязни они жестоко избили его массивным деревянным бруском. Причиненные телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемые кинули тело жертвы в заранее выкопанную на заднем дворе дома яму. Потерпевший вдруг начал подавать признаки жизни. Злоумышленники добили жертву лопатами и закопали его.

- Уголовное дело направили в Брянский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - За совершение указанных преступлений обвиняемым грозит пожизненное заключение.

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