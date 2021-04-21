В Брянске 20 апреля прошла вторая репетиция Парада Победы

В Брянске на Кургане Бессмертия 20 апреля прошла вторая репетиция Парада Победы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В Брянске на Кургане Бессмертия 20 апреля прошла вторая репетиция Парада Победы. В этом году в нем традиционно будут участвовать представители мотострелкового, артиллерийского, авиационного полков, сотрудники регионального управления МЧС, а также будущие защитники Родины, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Торжественный марш пройдет 9 Мая по проспекту Ленина.

- Для прохождения в знаменательный день торжественным маршем по главному проспекту города отобраны 40 сотрудников Главного управления МЧС России по Брянской области, – сказали в пресс-службе ведомства.

Генеральная репетиция Парада Победы состоится 7 мая.

В день Победы устроят праздничный салют. От других массовых мероприятий приняли решение оказаться из-за ситуации с коронавирусом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».