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Происшествия21 апреля 2021 10:14

В Брянске у лицея №1 водитель сбил двух школьниц

Авария случилась на парковке
Марина АНТОНОВА
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Фото: ОГИБДД УМВД по городу Брянску.

Фото: ОГИБДД УМВД по городу Брянску.

В Брянске у лицея №1 в Советском районе водитель микроавтобуса сбил двух 12-летних девочек. ДТП случилось около часа дня во вторник, 20 апреля, возле дома №98 по улице Советской, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

32-летний водитель "Фиата Дукато" двигался задним ходом по парковке. И, судя по всему, не заметил девочек.

У одной школьницы диагностировали носовое кровотечение и ушиб колена. У второй - ссадины на руках и ушибы колена.

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