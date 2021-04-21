В горящем доме в Стародубском районе погиб 44-летний мужчина. Сообщение о пожаре на улице Центральной в селе Гарцево поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 6.57 в среду, 21 апреля. На место выехали две пожарные машины.

Оказалось, что горит частный дом. Очаг возгорания находился внутри постройки. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы.

В 8.15 огонь полностью потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выяснят, почему случился пожар.