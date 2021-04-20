В Брянской области осужденный за убийство не разжалобил суд

В Брянской области рассмотрели ходатайство о замене лишения свободы принудительными работами. 31-летний мужчина попытался получить более мягкое наказание на время не отбытого им срока. Об этом рассказали в прокуратуре Брянской области.

– Осужденный был приговорен Стародубским районным судом к семи годам лишения свободы за пособничество в совершении убийства, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Суд установил, что он избил человека руками и ногами, а затем вместе со знакомым сбросил его в реку.

Ходатайство о смягчении наказания отклонили из-за того, что осужденный не загладил причиненный им моральный вред. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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