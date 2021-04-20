В Брянске 21 апреля на нескольких улицах ограничат парковку и движение машин

В Брянске 21 апреля по нескольким адресам ограничат парковку и движение машин. Фото: "Комсомольская правда-Брянск".

В Брянске 21 апреля с 08.00 и до окончания мероприятия ограничат движение и парковку по следующим адресам:

- на территории, прилегающей к скверу имени Карла Маркса, парковка вдоль гостиницы «Центральная» и управления федеральной почтовой связи;

— по улице Карла Маркса,от улицы Фокина до площади Карла Маркса;

— по бульвару Гагарина, от улицы Фокина до площади Карла Маркса;

— на территории, прилегающей к домам №№33, 35, 37 и 39 по проспекту Ленина;

— на участке автодороги от улицы Софьи Перовской до улицы Красноармейской (вдоль домов №№2 и 4 площади Партизан);

— на участке автодороги от дома №2 площади Партизан до улицы Репина (вдоль домов №№31 и 29А улицы Красноармейской);

— на территории, прилегающей к площади Воинской Славы МАУК «ЦПКиО имени 1000-летия города Брянска».

Исключение сделают лишь для транспортных средств оперативных служб и специальных автомобилей отдела ГФС России, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».