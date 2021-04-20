Брянский мошенник обманул доверчивых граждан почти на 1 миллион рублей

В Брянской области задержали 57-летнего жителя Новозыбковского района, которого подозревают в серии мошенничеств, сообщили в полиции. По версии следствия, он обманывал жителей Брянской области и других российских регионов на популярных сайтах объявлений.

– Как установлено в ходе расследования, мужчина в период с февраля 2019 года по апрель 2020 года размещал интернет-объявления о продаже металлических гаражей и автомобилей, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Потерпевших привлекала существенно заниженная цена товаров. Чтобы не упустить выгодную сделку, они соглашались внести предоплату в размере от 10 000 до 20 000 рублей за гаражи и до 340 000 за иномарку, которая якобы скоро должна быть доставлена из дальнего зарубежья.

В настоящее время у полицейских уже есть доказательства 20 случаев обмана на общую сумму не менее 980 тысяч рублей. На задержанного завели уголовное дело за мошенничество. Подозреваемого заключили под стражу. Также устанавливается его причастность к совершению аналогичных преступлений.

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