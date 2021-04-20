БЦСП «Мир звуков»: все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями

Фото «Мир звуков»: широкий ассортимент, доступные цены.
Центр слухопротезирования оказывает обширный перечень услуг по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации:
*Подбор, настройка, продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
*Снятие аудиограммы
*Изготовление индивидуальных ушных вкладышей
*Реализация технических средств реабилитации для инвалидов в широком ассортименте
*Ортопедическая обувь из натуральной кожи в наличии и под заказ (мужская, женская, детская)
Приезжайте в центр, здесь вы подберете все необходимое для улучшения качества жизни вашим родным и близким.
г. Брянск, ул. Советская, д.1
Советский район, возле стадиона «Динамо»
Тел. 8 (4832) 64-44-73
ЛО-32-01-000498 от 5.04.2012г. на осуществление медицинской деятельности
ЛО-32-02-000392 от 30.03.2012 г. на осуществление фармацевтической деятельности
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.