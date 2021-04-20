Брянские полицейские поймали 287 браконьеров

Брянские полицейские за три недели составили 287 протоколов на браконьеров. Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские за три недели поймали 287 браконьеров. На каждого составили протокол. Кроме того, завели два уголовных дела за незаконный оборот оружия.

- У нарушителей изъяты сети, лодки, удочки и иные приспособления для незаконной рыбной ловли, - сообщили в пресс-службе УМВД России по брянской области.

В оперативно-профилактическом мероприятии «Браконьер» участвовали 3000 сотрудников полиции, а также более 250 представителей иных ведомств. Всего в период операции провели 1193 целевых мероприятия.

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