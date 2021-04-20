Клиенты ВТБ получат скидки от Мультибонуса к майским праздникам

Фото: "ВТБ".

Участники программы лояльности ВТБ «Мультибонус» в преддверии майских праздников смогут получить скидки до 50%, подарки по промокодам и повышенный кешбэк до 16,5% от партнеров программы.

Скидки и повышенный кешбэк доступны всем участникам программы «Мультибонус». Для удобства пользователей ассортимент распродажи от партнеров представлен в разделе «Майские праздники». Здесь можно вдвое дешевле приобрести товары из категорий электроники, бытовой техники, товаров для дачи и получить скидку до 25% на аксессуары для дома.

Также в преддверии майских праздников пользователям программы лояльности ВТБ доступны промокоды на скидки и подарки от 9 партнеров. Среди них – магазины fashion-сегмента, товаров для детей и канцтоваров, сервисы путешествий и видеосервисы, а также федеральная сеть медицинских лабораторий. По промокоду можно получить скидки до 15% от стоимости покупки, две недели бесплатной подписки на видеоконтент или подарки.

Кроме того, в предпраздничный и праздничный период участники «Мультибонуса» могут заработать повышенный кешбэк - до 16,5% от суммы покупки у партнеров. Вознаграждение можно получить в ряде магазинов косметики и парфюмерии, модной одежды, товаров для дома и в турагентствах.

«Майские праздники - тот период, когда россияне традиционно посвящают свое время прогулкам на природе и общению со своими близкими. Поводов заглянуть перед праздниками в магазин множество, от создания уютной атмосферы на даче до путешествий и весеннего обновления гардероба. Именно поэтому в нашей специальной праздничной подборке и товары для дома и дачи с повышенным кешбэком, и скидки на туры, и предложения от брендов одежды, обуви, электроники и бытовой техники. Уверен, наши клиенты смогут найти предложения по душе и получить положительный заряд от весеннего отдыха», - комментирует Роман Синенко, руководитель программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

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