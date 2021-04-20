Для брянских заключенных отремонтировали комнату длительных свиданий

Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Клинцах Брянской области в исправительной колонии №6 за время коронавирусных ограничений отремонтировали комнату для длительных свиданий с родственниками. Также во всех десяти комнатах для длительных свиданий заменили постельные принадлежности, рассказали в УФСИН России по Брянской области.

– Первые посетители смогли по достоинству оценить изменения, отметив, что длительные свидания теперь проходят в более комфортной обстановке, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В учреждении провели косметический ремонт и замену напольного покрытия кухни. Установили новые вытяжки, плиты, кухонный гарнитур, заменили посуду и прочий инвентарь. Работы по благоустройству проводили под руководством тыловой службы осужденные, работающие в строительной бригаде.

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