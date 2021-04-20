В Брянске жителю Дагестана незаконно выписали девять штрафов

В Брянске на жителя Республики Дагестан выписали девять административных протоколов за нарушение правил дорожного движения, которые он не совершал. Полицейские при составлении материалов не учли того, что модели автомобилей нарушителя и заявителя не совпадают.

Прокуратура города Брянска провела проверку и опротестовала вынесенные постановления ГИБДД. Незаконные постановления отменили, права пострадавшей стороны восстановили, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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