В Брянске произошел пожар в доме по переулку Ново-Советскому

Огонь охватил кровлю по всей площади жилого дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В Бежицком районе Брянска в понедельник, 19 апреля, произошел пожар в частном доме по переулку Ново-Советскому. Огонь охватил кровлю по всей площади жилого дома, сообщили в региональном управлении МЧС.

– К месту вызова выезжали пожарные расчеты ПСЧ-12, ПСЧ-13 в составе четырех автоцистерн, служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Брянской области, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – На тушении работали пять ручных пожарных стволов, работало звено газодымозащитной службы.

Сообщение о возгорании на оперативный пульт МЧС поступило в 14.33. В 15.03 пожар локализовали, в 15.08 – ликвидировали. В огне никто не пострадал.

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