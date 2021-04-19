Под Брянском в лесу обнаружили трупы четырех собак

В лесу под Брянском местные жители обнаружили трупы четырех собак. Очевидцы сообщили об этом ВКонтакте в группе «Деснянская волна».

Животных обнаружили люди, собиравшие в лесу березовый сок возле объездной дороги - недалеко от поста ДПС. Они утверждают, что два дня назад их там не было.

Пользователи соцсетей предполагают, что трупы просто выбросили на землю и даже не закопали так называемые догхантеры, охотники на собак. Причина гибели животных неизвестна.

- Заявление по данному факту к нам не поступало, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области «Комсомольской правде в Брянске».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».