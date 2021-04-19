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Общество19 апреля 2021 9:25

Жители Брянска пожаловались на ямы на Станке Димитрова после ремонта

Участок дороги находится на гарантии
Марина АНТОНОВА
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Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Жители Брянска пожаловались на ямы на проспекте Станке Димитрова, которые появились после текущего ремонта. Фотографии участка проспекта в районе поворота на улицу Пересвета опубликовали в социальных сетях. Дорога разбита по правой полосе.

Кстати, ямочный ремонт на Станке Димитрова выполняли месяц назад - в середине марта. Тогда в городе еще лежал снег. Более качественные заплатки обещали поставить после того, как установится хорошая погода.

Участок проспекта от улицы Пересвета до Телецентра в этом году будут капитально ремонтировать.