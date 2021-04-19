В Брянске ищут свидетелей ДТП на повороте на Тешеничи

Фото: "Тревожный Брянск".

В Брянске ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия в районе поворота на Тешеничи. На трассе Брянск-Новозыбков перевернулась легковушка. Фотографию с места аварии опубликовали в соцсетях. Автор поста просит откликнуться свидетелей ДТП.

"Подрезала "Приора", цвет серебристый металлик, госномер не запомнила, - пишет автор. - Прошу помочь тех, кто видел. У кого есть видеофиксация отзовитесь!!!

ДТП случилось в воскресенье, 18 апреля. Легковушка ехала со стороны Брянска в сторону поселка Выгоничи.